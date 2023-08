Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: Ξεκινούν οι απολογίες των χούλιγκαν - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις ανακριτές αναλαμβάνουν την κύρια έρευνα. Πώς θα απολογηθούν οι συλληφθέντες. Το βαρύ κατηγορητήριο.

-

Τρεις ανακριτές, ένας τακτικός και δύο επίκουροι, θα διενεργήσουν την κύρια ανάκριση για την υπόθεση των αιματηρών επεισοδίων και της δολοφονίας του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια η δικογραφία της οποίας είναι ογκωδέστατη.

Η κύρια ανάκριση για την υπόθεση για την οποία χθες Τετάρτη ασκήθηκε ποινική δίωξη στους συνολικά 105 κατηγορούμενους ανατέθηκε στην 25η Τακτική Ανακρίτρια. Μετά από αίτημα του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστοφόρου Λινού και με τη σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών Μαρίας Γκανέ την Ανακρίτρια λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης την 25η Τακτική Ανακρίτρια θα επικουρούν ο 14ος Τακτικός Ανακριτής και η 20η Τακτική Ανακρίτρια που υπηρετούν στα θερινά τμήματα. Έτσι και προκειμένου οι απολογίες των κατηγορουμένων να ολοκληρωθούν εντός του χρόνου που ορίζεται από το νόμο οι δικαστικοί λειτουργοί που ορίστηκαν θα λάβουν τις επόμενες ημέρες τις εξηγήσεις των κατηγορουμένων ανά ομάδες.

Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα και 7 πλημμελήματα σε βάρος των 104 συλληφθέντων

Βαρύτατες κατηγορίες για πράξεις που συνδέονται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης απήγγειλε χθες Τετάρτη ο Εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η δίωξη που ασκήθηκε στους συνολικά 104 κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αφορά τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες και επτά σε βαθμό πλημμελήματος.

Στη δίωξη περιλαμβάνεται επίσης και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 29χρονου Μιχάλη, αδίκημα ωστόσο το οποίο προς το παρόν δεν προσωποποιήθηκε από τις εισαγγελικές αρχές σε αυτήν τη φάση της έρευνας.

Η δίωξη αφορά τα εξής αδικήματα:

εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)



ανθρωποκτονία από πρόθεση (κακούργημα)



έκρηξη (κακούργημα)



κατοχή εκρηκτικών υλών (κακούργημα)



και τα πλημμελήματα:

διατάραξη κοινής ειρήνης



επικίνδυνη σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού κατά συρροή

φθορά ξένης ιδιοκτησίας



βιαιοπραγία (αδίκημα του αθλητικού νόμου )



παράνομη οπλοφορία



οπλοχρησία



κατοχή φωτοβολίδων

Οι συλληφθέντες, πλην ενός που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο, μετήχθησαν χθες Τετάρτη με λεωφορεία και υπό ισχυρότατη αστυνομική συνοδεία στα δικαστήρια της Ευελπίδων και μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης παραπέμφθηκαν σε Τακτικούς Ανακριτές για τις απολογίες τους.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με έμφαση τόσο στα κινητά των κατηγορουμένων που έχουν κατασχεθεί καθώς και στις εξετάσεις γενετικού υλικού και βίντεο που εκτιμάται ότι θα αποκαλύψουν και τον δράστη της άγριας δολοφονίας του φίλου της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα στοιχεία της υπόθεσης ,μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί το φονικό όπλο, πιθανότατα μαχαίρι, που έκοψε το νήμα της ζωής του Μιχάλη. Ωστόσο έχουν εντοπιστεί άλλα μαχαίρια που εξετάζονται εξονυχιστικά από τις διωκτικές και εισαγγελικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα

Παξοί: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στο λιμάνι

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 180 σημεία

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup