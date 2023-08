Κόσμος

Ρωσία: Πυρκαγιά κοντά σε αεροδρόμιο

Σε κινητοποίηση οι αρχές της χώρας για να παριοριστεί η εστία το συντομοτερο δυνατό και να κρατηθεί μακριά από το χώρο του αεροδρομίου

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της Ρωσίας ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στην περιοχή Νταμαντιένταβα, κοντά στη Μόσχα, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα ρωσικά αεροδρόμια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Το μέγεθος της πυρκαγιάς είναι 1.000 τετραγωνικά μέτρα», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, κατά το RIA.

Σύμφωνα με ρώσους χρήστες ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ακούστηκαν δύο εκρήξεις προτού εκδηλωθεί η φωτιά.

