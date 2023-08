Κοινωνία

Μεσολόγγι - “Καλοκαίρι Μαζί”: Συγκλονίζουν οι αστυνομικοί που έσωσαν το παιδί από το αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί που έσωσαν ένα μικρό παιδί από θερμοπληξία ή κάτι χειρότερο όταν ο πατέρας του το κλείδωσε στο αυτοκίνητο για να πάει... για ψώνια περιγράφουν στον ΑΝΤ1 πως το επεγκλώβισαν και σε τι κατάσταση ήταν.

Οι αστυνομικοί Δημητρης Τσήλιος και Παντελής Καρδακάς που συγκίνησαν το Πανελλήνιο που όταν σαν «φύλακοι – άγγελοι» έσωσαν ένα μικρό παιδί από θερμοπληξία ή κάτι χειρότερο όταν ο πατέρας του το κλείδωσε στο αυτοκίνητο για να πάει... για ψώνια περιγράφουν στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" πως το επεγκλώβισαν και σε τι κατάσταση ήταν.

"Ήμασταν σε περιπολία με τις μηχανές το απόγευμα της Τρίτης και πήρα σήμα ότι σε σούπερ μάρκετ υπάρχει παιδί σε όχημα κλειδωμένο. Σε ένα λεπτό φτάσαμε στο σημείο και διαπιστώσαμε ότι σε κλειδωμένο με συναγερμό αυτοκίνητο και φιμέ τζάμια υπάρχει παιδί δεμένο σε καθισματάκι, ιδρωμένο και σε ημιλοπόθυμη κατάσταση. Εκείνη την έξω είχε 35 βαθμούς Κελσίου και μέσα στο αυτοκίνητο τουλάχιστον 40. Αμέσως σπάσαμε το τζάμι και απεγκωβίσαμε το παιδάκι. Του ρίξαμε νερό και αμέσως με περιπολικά το μεταφέραμε στο νοσοκομείο. Ο πατέρας ήταν στο σούπερ μάρκετ και όταν βγήκε μας είπε ότι δεν θυμόταν ότι είχε το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο".

Σημειώνεται ότι ο πατέρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία επειδή εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη του.





Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό:

«Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση της ανήλικης κόρης του.

Ειδικότερα, χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Μεσολογγίου, εντόπισαν σε χώρο στάθμευσης υπεραγοράς, ένα ανήλικο κορίτσι, ηλικίας 4 ετών μέσα σε κλειδωμένο όχημα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους».

