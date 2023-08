Κόσμος

Πόλεμος στο Σουδάν - ΟΗΕ: πάνω από 4. εκατ. οι πρόσφυγες

Σωρεία καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου αλλά και χιλιάδες θύματα, σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις στο Σουδάν

Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Σουδάν, πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες, τόνισε χθες Τετάρτη ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

«Έπειτα από δεκαέξι εβδομάδες ένοπλης σύρραξης στο Σουδάν, πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα στη χώρα και εκτός συνόρων, σε γειτονικά κράτη», ενημέρωσε η Κλέμεντιν Νκουέτα-Σαλάμι, συντονίστρια του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις στο κράτος της βορειοανατολικής Αφρικής.

«Πολλοί από όσους έχουν παγιδευτεί εξαιτίας των εχθροπραξιών αδυνατούν –και σε ορισμένες περιπτώσεις εμποδίζονται εσκεμμένα– να αναζητήσουν ασφάλεια αλλού», τόνισε η κυρία Νκουέτα-Σαλάμι. «Κι όσοι καταφέρνουν να ξεφύγουν αντιμετωπίζουν άλλους κινδύνους: κακοποιήσεις, κλοπές, παρενοχλήσεις στο ταξίδι για να φθάσουν σε πιο ασφαλείς περιοχές».

Ενημερώνοντας το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ίντεμ Γουοσούρνου, η διευθύντρια επιχειρήσεων του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), υπογράμμισε ότι 1,4 εκατ. Σουδανοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα σε λιγότερους από δυο μήνες, από την 23η Ιουνίου.

«Η διολίσθηση του Σουδάν στην πλήρη ανθρωπιστική καταστροφή» συνεχίζεται, τόνισε η κυρία Γουοσούρνου, η οποία εκφράστηκε εξ ονόματος του Μάρτιν Γκρίφιθς, αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και συντονιστή των προσπαθειών αρωγής του οργανισμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η αξιωματούχος θύμισε πως το 80% των νοσοκομείων στη χώρα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και ότι 14 εκατομμύρια παιδιά –ή αλλιώς τα μισά από τα παιδιά στο Σουδάν– χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια.

Στον πόλεμο που ξέσπασε στο Σουδάν τη 15η Απριλίου αναμετρώνται οι ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο. Η σύρραξη έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 3.900 ανθρώπους, κατά την –αναμφίβολα υποτιμημένη– πιο πρόσφατη εκτίμηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης ACLED.

Οι δυο στρατηγοί είχαν προχωρήσει μαζί στο στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021 που έκλεισε τη σύντομη δημοκρατική παρένθεση στο Σουδάν, προτού μετατραπούν σε εχθρούς.

Καθώς οι μεσολαβητικές προσπάθειες να μοιάζουν να πέφτουν σε τοίχο, οι μάχες συνεχίζονται και επικεντρώνονται στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και τα περίχωρά της και στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), που είχε ήδη αιματοκυλιστεί από εμφύλιο πόλεμο τα χρόνια του 2000.

Οι αντιμαχόμενοι διεξάγουν συχνά επιχειρήσεις σε πυκνοκατοικημένες περιοχές στο κράτος των περίπου 46 εκατομμυρίων κατοίκων κι υπάρχει ήδη βουνό καταγγελιών για εγκλήματα πολέμου.

