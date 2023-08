Αθλητικά

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στους συλληφθέντες οπαδούς

Με πιο σκεπτικό δεν επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση στους νεαρούς που απειλούσαν περαστικούς για την ομάδα τους, λίγες μόλις ώρες από τα τραγικά γεγονότα της Νέας Φιλαδέλφειας

Για τις 22 Αυγούστου αναβλήθηκε -λόγω απουσίας των μαρτύρων- η εκδίκαση της υπόθεσης των τριών οπαδών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από την αστυνομία στην περιοχή της Νέας Κρήνης στη Θεσσαλονίκη, όταν κατά τον έλεγχο στα οχήματα που οδηγούσαν, εντοπίστηκαν έξι ναυτικοί πυρσοί και μία σιδερένια δοκός.

Σε βάρος των τριών ανδρών, ηλικίας 21, 26 και 27 ετών, ασκήθηκε ποινική δίωξη με τις κατηγορίες της παράβασης του νόμου περί αθλητικής βίας και για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί φωτοβολίδων. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Με την αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, το δικαστήριο αποφάσισε και την άρση της κράτησης τους και οι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Γύρω στις 23:30 το βράδυ της Τρίτης, αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε τρία αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα στην περιοχή της Κρήνης, κοντά στο πρώην νοσοκομείο “Παναγία” καθώς κρίθηκαν ύποπτα.

Τα άτομα ρωτούσαν παρέες τι ομάδα υποστηρίζουν. Όσον αφορά τους σκοπούς τους αναλόγως της απάντησης, κατά των έλεγχο των οχημάτων βρέθηκαν ρόπαλα, πυρσοί αλλά και full face. Άγνωστο το πόσο σοβαρά θα είχε καταλήξει το περιστατικό αν δεν είχε παρέμβει η αστυνομία, καθώς πηγές αναφέρουν ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό οπαδικής βίας. Τα 16 άτομα που επέβαιναν στα 5 οχήματα προσήχθησαν στο αστυνομικό μέγαρο. Τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για οπαδούς του ΠΑΟΚ.



