Χαβάη: Φονικές πυρκαγιές – τουρίστες πηδάνε στη θάλασσα για να σωθούν

Σπίτια και καταστήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το νησιωτικό σύμπλεγμα της Χαβάης, όπου πολλοί κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις πυρκαγιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες.

Δραματική είναι η κατάσταση στη νήσο Μάουι, όπου τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ρίτσαρντ Μπίσεν. Σπίτια και καταστήματα έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ τουρίστες και κάτοικοι έτρεξαν στη θάλασσα για να σωθούν. «Άνθρωποι πηδούν στο νερό για να γλιτώσουν από τις φλόγες» είπε ο στρατηγός Κένεθ Χάρα στο δίκτυο Hawaii News Now.

H ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι διέσωσε 12 ανθρώπους στα ανοιχτά της Λαχέινα, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στο Μάουι. «Όλα τα σκάφη στο λιμάνι της Λαχέινα κάηκαν… Μοιάζει με σκηνικό βγαλμένο από πολεμική ταινία», είπε η Κρίσι Λόβιτ που βρίσκεται στην περιοχή.

Η Κλερ Κεντ, η οποία ανέφερε πως το σπίτι της κάηκε στη Λαχέινα, περιέγραψε στο CNN σκηνικό χάους, με απεγνωσμένους ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μποτιλιάρισμα και «φλεγόμενα αυτοκίνητα στις δύο πλευρές ενός δρόμου».

Τα νοσοκομεία του νησιού έχουν κατακλυστεί από εγκαυματίες και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Εφιαλτική είναι η κατάσταση και στη νήσο Χαβάη – γνωστή κι ως Μεγάλο Νησί (Big Island) για να μη συγχέεται με την αμερικανική πολιτεία στο σύνολό της.

Ερασιτεχνικά βίντεο που δημοσιοποίησαν κάτοικοι και τουρίστες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον τρόμο και τον πανικό που επικρατεί σε αρκετές περιοχές, με φλόγες να ξεπηδούν από παραδεισένια δάση με φοινικιές.

Περίπου 15.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Χαβάη, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Τα πύρινα μέτωπα ενισχύθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που συνόδευαν τον κυκλώνα Ντόρα, ο οποίος πέρασε πάντως αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το νησιωτικό σύμπλεγμα.

