Κορονοϊός: Μακροχρόνιες δυσλειτουργίες σε καρδιά, νεφρά και ήπαρ

Η Covid-19 προκαλεί μακροχρόνια μιτοχονδριακή δυσλειτουργία στην καρδιά και σε άλλα όργανα, όπως διαπιστώνει έρευνα.

Η Covid-19 προκαλεί μακροχρόνια μιτοχονδριακή δυσλειτουργία στην καρδιά και σε άλλα όργανα, όπως διαπιστώνει έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Science Translational Medicine».

Τα μιτοχόνδρια, οι παραγωγοί ενέργειας των κυττάρων μας, μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από τον ιό οδηγώντας σε δυσλειτουργία πολλών οργάνων. Οι ερευνητές, με επικεφαλής μία ομάδα από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας και τη Διεθνή Ερευνητική Ομάδα Covid-19, βρήκαν ότι η μιτοχονδριακή λειτουργία είχε ανακάμψει μετά την ανάρρωση στους πνεύμονες, αλλά όχι στην καρδιά, στα νεφρά και στο ήπαρ. Ιδίως στην καρδιά η μιτοχονδριακή λειτουργία παρέμεινε εξασθενημένη. Επιπλέον, κατά τον χρόνο που το ιικό φορτίο βρισκόταν στο αποκορύφωμά του στους πνεύμονες, διαπιστώθηκε κατεσταλμένη έκφραση των μιτοχονδριακών γονιδίων στην παρεγκεφαλίδα, παρ' όλο που δεν παρατηρήθηκε ο ιός στον εγκέφαλο.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν μία πιθανή εξήγηση για τις συνέπειες της μακροχρόνιου (long) covid.

«Αυτή η μελέτη μάς παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι πρέπει να σταματήσουμε να θεωρούμε την Covid-19 ως -αυστηρά- νόσο του ανώτερου αναπνευστικού και να αρχίσουμε να τη βλέπουμε ως μία συστηματική διαταραχή που επηρεάζει πολλαπλά όργανα», αναφέρει ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και διευθυντής του Κέντρου Μιτοχονδριακής και Επιγενετικής Ιατρικής του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Φιλαδέλφειας, Ντάγκλας Γουάλας. Ο ίδιος προσθέτει ότι «η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία που παρατηρήσαμε υποδηλώνει ότι η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία θα μπορούσε να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στα εσωτερικά όργανα αυτών των ασθενών».

Πάντως, η ερευνητική ομάδα βρήκε έναν πιθανό θεραπευτικό στόχο στο μικρό μόριο RNA 2392 (miR-2392), που αποδείχθηκε ότι ρυθμίζει τη μιτοχονδριακή λειτουργία σε δείγματα ανθρώπινων ιστών που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν τη μελέτη.

Νωρίτερα φέτος, το Ίδρυμα Γκέιτς παρείχε χρηματοδότηση στον δρ. Γουάλας και το Κέντρο Μιτοχονδριακής και Επιγενετικής Ιατρικής για την έρευνα σχετικά με το πώς η διακύμανση του μιτοχονδριακού DNA μεταξύ των πληθυσμών παγκοσμίως μπορεί να επηρεάσει τη μιτοχονδριακή λειτουργία και συνεπώς την ατομική ευαισθησία στον ιό Sars-Cov-2. Σύμφωνα με τον ερευνητή, η απόδειξη ότι ο ιός επηρεάζει αισθητά τη λειτουργία των μιτοχονδρίων υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι ατομικές διαφορές στη μιτοχονδριακή λειτουργία θα μπορούσαν να αποτελούν παράγοντα στη σοβαρότητα εκδήλωση της Covid-19 σε κάθε άνθρωπο.

