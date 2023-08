Κοινωνία

Παξοί: Ποιος είναι ο άνδρας που πυροβόλησαν

Το "προφίλ" του άνδρα που πυροβόλησαν στους Παξούς. Τι προηγήθηκε της συμπλοκής και τι "βλέπουν" οι Αρχές πίσω από τους πυροβολισμούς.

-

Έρευνες στην ξηρά και τη θάλασσα πραγματοποιούν στελέχη του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να εντοπίσουν τον άνδρα που πυροβόλησε ομοεθνή του χθες το βράδυ, Τετάρτη 9 Αυγούστου, στους Παξούς.

Το θύμα, ηλικίας 51 ετών, υπήκοος Αλβανίας, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το ΛΣ, σημειώθηκε στο λιμάνι της Λάκας. Οι δύο άνδρες συνεπλάκησαν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Ο ένας από τους δύο τράβηξε όπλο, πυροβόλησε τον άλλον και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το θύμα αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όμως εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του μεταφέρθηκε με ιδιωτικό σκάφος στην Ηγουμενίτσα και από εκεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της πόλης.

Στελέχη του ΛΣ πραγματοποιούν ελέγχους σε όλα τα σκάφη που κινούνται προς Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα αλλά και στο μικρό νησί του Ιονίου, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη της επίθεσης.

Το προφίλ του θύματος

Όπως προκύπτει από πληροφορίες του top-channel.tv, το θύμα έχει πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν. Γεννήθηκε στο Τεπελένι και τα τελευταία χρόνια ζούσε στους Αγίου Σαράντα. Το όνομά του εμπλέκεται σε υποθέσεις δολοφονιών και διακίνησης ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στις 13 Απριλίου του 2001 είχε ενεργή συμμετοχή σε διπλή δολοφονία στο Βέλγιο, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και στη δολοφονία μεγαλοξενοδόχου στα Τίρανα στις αρχές του χρόνου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Ενημερώθηκε βραδινές ώρες χθες η Λιμενική Αρχή Παξών, για ύπαρξη άνδρα στην παραλιακή χερσαία ζώνη του λιμένα Λάκκα Παξών, ο οποίος είχε δεχθεί πυροβολισμούς από έτερο άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Παξών, της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Παξών.

Στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε από το ιδιωτικό σκάφος «ΠΑΞΟΣ ΕΞΠΡΕΣ» Λ.Π.805 στον λιμένα Αρρίλα Πέρδικας και έπειτα διακομίσθηκε από ασθενοφόρο όχημα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Διενεργείται προανάκριση από τον Λιμενικό Σταθμό Παξών».