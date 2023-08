Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Χαλκιδική

Οι φλόγες καίνε καλαμιές. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Χαλκιδική.

Η φωτιά, σύμφωνα με την ΠΥ έκαψε καλαμιές στον οικισμό Νέα Ρόδα.

Επί τόπου έσπευσαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Αν και δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από φωτιά σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Πέμπτη, 10 Αυγούστου για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για την

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

