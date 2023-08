Κοινωνία

Διακίνηση ναρκωτικών: Ανήλικος πούλαγε τον θάνατο

Χειροπέδες σε 15χρονο και 57χρονο για διακίνηση ηρωίνης. Πού και πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Ένας 15χρονος συνελήφθη μαζί με έναν 57χρονο, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για διακίνηση ηρωίνης σε σπίτι στην Αυλίζα Αχαρνών, σε έφοδο που πραγματοποίησε η Δίωξη Ναρκωτικών Αττικής, μεσημβρινές ώρες στις 7-8-2023. Νωρίτερα είχε συλληφθεί μια 40χρονη, κοντά στο σπίτι, που είχε μεταβεί εκεί για να αγοράσει ναρκωτικά. Πάνω της βρέθηκαν δύο γραμμάρια ηρωίνης, για αυτό σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για κατοχή ναρκωτικών.

Ο 15χρονος, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μόλις εισέβαλαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, πέταξε σε ένα σιφόνι νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη.

Ωστόσο, στο σπίτι το οποίο ανήκει στον 57χρονο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 32,4 γραμμάρια ηρωίνης, 1.070 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και δύο κινητά τηλέφωνα. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε βάρος των γονέων του 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

