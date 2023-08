Καιρός

Καιρός: νεφώσεις και βροχές την Παρασκευή

Σε ποιες περιοχές αναμένονται νεφώσεις και βροχοπτώσεις. Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός την Παρασκευή θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην Χαλκιδική, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια, και το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια και τη νησιωτική χώρα τους 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καρός θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις οι οποίες σταδιακά από τις πρωινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση θα σημιεωθεί από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.



Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου και είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός θα περιλαμβάνει νεφώσες από τις πρωινές ώρες με βροχή ή τοπικούς όμβρους, και βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στη Χαλκιδική και στα ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι ατα ηπειρωτικά θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 και στα νησιά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και στις Σποράδες, όπου είναι πιθανόν έως το μεσημέρι να σημειωθούν λίγες βροχές, ενώ δεν αποκλείεται και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια από βόρειες διευθύνσεις πρόσκαιρα 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα δυτικά τμήματα της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριιος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο θα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Τις πρωινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, ενώ τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.







