“Παγιδευμένοι”: Εικόνες από τα γυρίσματα του β’ κύκλου

Όλα ξεκινούν από την αρχή στην σειρά του ΑΝΤ1. Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως, θα ανατρέψουν τα πάντα…

Έχοντας δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, οι «Παγιδευμένοι» θα επιστρέψουν στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τον Σεπτέμβριο, για να συζητηθούν και πάλι με τις δυνατές στιγμές τους.

Τα γυρίσματα της σειράς που έκανε τη διαφορά τη σεζόν που πέρασε, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι πρωταγωνιστές έχουν, ήδη, «ντυθεί» τους ρόλους τους και η κάμερα καταγράφει τα πάθη, τους έρωτες, τα διλήμματα, τα ψέματα και τις αλήθειες τους.

Στον Β’ κύκλο, ένα νέο παζλ θα αναζητήσει τα κομμάτια του. Οι ανατροπές πολλές και τα ερωτήματα ακόμα περισσότερα για μια ιστορία που κρύβει το πιο σκοτεινό μυστήριο. Όλα ξεκινούν από την αρχή και οι αποκαλύψεις που έρχονται θα καθηλώσουν.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

