Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Αμοιβαίες προσπάθειες για τη διατήρηση καλού κλίματος με την Ελλάδα

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, πλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να προστατεύουν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' χωρίς υποχωρήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, πλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου.

«Η χώρα μας είναι υπέρ της επίλυσης όλων των προβλημάτων με ειρηνικές μεθόδους, αμοιβαίο σεβασμό και διάλογο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας και καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για το σκοπό αυτό.

Συνεχίζονται οι αμοιβαίες προσπάθειές μας για τη διατήρηση και ανάπτυξη του θετικού κλίματος που αναπτύχθηκε πρόσφατα με τη γειτονική μας Ελλάδα.

Ευελπιστούμε: οι δίαυλοι διαλόγου να παραμείνουν ανοικτοί, η θετική ατζέντα που υπάρχει στις διμερείς μας σχέσεις να συνεχιστεί και το Αιγαίο Πέλαγος να γίνει θάλασσα φιλίας», κατέληξε.

