Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Φιλαδέλφεια: Στο νοσοκομείο ο πατέρας του Μιχάλη - Εξιτήριο έλαβε η μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών της αιματηρής συμπλοκής. Το ιατρικό ανακοινωθέν.

-

Εξιτήριο πήρε από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών η μητέρα του 29χρονου Μιχάλη που δολοφονήθηκε από χούλιγκαν το βράδυ της Δευτέρας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νεαρού, κατέρρευσε μετά τον είδηση πως ο γιος της δολοφονήθηκε από Κροάτες χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και είχε μεταφερθεί με καρδιολογικά προβλήματα στο νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε πλήρη καρδιολογικό έλεγχο ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα και πήρε εξιτήριο το απόγευμα της Τετάρτης.

Υπενθιμίζεται ότι η Παρασκευή 11/08 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή στις 19.00 στην Ελευσίνα.

Την ίδια ώρα στην καρδιολογική κλινική του Θριασίου εισήχθη προληπτικά ο πατέρας του 29χρονου Μιχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της έντονης συγκινισιακής φόρτισης ένιωσε αδιαθεσία, είχε λιποθυμικό επεισόδιο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» για τους τραυματίες και την μητέρα του 29χρονου:

1)Ημεδαπός υπήκοος, (48 ετών), νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική σε σταθερή κατάσταση, σιτίζεται, είναι περιπατητικός και εκκρεμεί ο επαναληπτικός απεικονιστικός έλεγχος προκειμένου να δοθεί σήμερα εξιτήριο.

2)Ημεδαπός υπήκοος, (47 ετών), νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική σε σταθερή κατάσταση, σιτίζεται, είναι περιπατητικός και εκκρεμεί ο επαναληπτικός απεικονιστικός έλεγχος προκειμένου να δοθεί σήμερα εξιτήριο.

3)Ημεδαπός υπήκοος, (26 ετών), νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική σε σταθερή κατάσταση, έχει κεφαλαλγία και επεισόδια εμέτων. Συνεχίζεται η παρακολούθηση και η νοσηλεία του.

4)Αλλοδαπός υπήκοος (Κροάτης), (37 ετών), της Α’ Χειρουργική Κλινική, ολοκλήρωσε τον απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο και έλαβε ιατρικό εξιτήριο στις 12:30, από το νοσοκομείο.

5) Η μητέρα του θανόντος Κ.Μ., ύστερα από τον πλήρη καρδιολογικό έλεγχο που ολοκλήρωσε χωρίς ευρήματα, έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο μας στις 09/08/2023 στις 19:00.

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup