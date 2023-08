Κοινωνία

Ρόδος: Καταδίωξη ταχύπλοου που μετέφερε μετανάστες – Ρίψη προειδοποιητικών βολών

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε μετανάστες και το οποίο κινείτο στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά των Στεγνών Αρχάγγελου, στη Ρόδο, εντόπισαν χθες, Τετάρτη, στελέχη του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια περιπολίας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

"Πρωινές ώρες χθες, περιπολικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ταχύπλοο σκάφος να κινείται προς τις ακτές μεταφέροντας ικανό αριθμό επιβαινόντων, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά Στεγνών Αρχάγγελου ν. Ρόδου.

Το ανωτέρο περιπολικό σκάφος προέβη σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων για να ακινητοποιήσει το ταχύπλοο, με αρνητικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το Λιμενικό, ακολούθησε ρίψη προειδοποιητικών βολών σε ασφαλή θαλάσσιο τομέα και εν συνεχεία το εν λόγω ταχύπλοο σκάφος προσάραξε σε βραχώδη περιοχή, όπου αποβιβάστηκαν οι επιβαίνοντές του.

Ακολούθως στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν οκτώ μετανάστες εντός του οικισμού Στεγνών Αρχάγγελου, ενώ εντοπίστηκε επίσης ένα Ι.Χ.Ε. όχημα, με οδηγό έναν 46χρονο αλλοδαπό, να μεταφέρει εντός του οχήματος έξι ακόμα μετανάστες.

Ένας 25χρονος εκ των ανωτέρω συνελήφθη ως διακινητής (χειριστής του σκάφους), ενώ συνελήφθη και ο 46χρονος οδηγός.

Συνολικά εντοπίστηκαν 13 μετανάστες (4 άνδρες, 5 γυναίκες, 2 κορίτσια και 2 αγόρια) ενώ κατασχέθηκαν τόσο το σκάφος, όσο και το όχημα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση σε συνεργασία με την ΔΑΠΘΑΣ (Διεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων) διερευνάται η εμπλοκή άλλων συνεργατών των δύο συλληφθέντων, καθώς και η συμμετοχή τους σε άλλες υποθέσεις διακίνησης μεταναστών".

