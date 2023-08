Οικονομία

“Κίνημα της Πετσέτας”: Επέστρεψαν στη Νάξο οι ελεγκτές – Τρεις επιχειρηματίες στο αυτόφωρο

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν σήμερα, μέχρι τώρα, ελέγχους σε δέκα επιχειρήσεις. Πόσες παραβάσεις εντόπισαν.

Με εντολή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Νάγια Κόλλια, επικοινώνησε σήμερα με την Εισαγγελία Κυκλάδων και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νάξου προκειμένου να γίνουν επανέλεγχοι και έκτακτοι έλεγχοι για παράνομη κατάληψη αιγιαλού και παραλίας από τουριστικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες στο νησί.

Η εντολή δόθηκε με αφορμή καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, ομπρέλες και καθίσματα που είχαν εγκατασταθεί παράνομα και απομακρύνθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες από την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων, επανατοποθετήθηκαν σε παραλίες μετά την αποχώρηση των ελεγκτών της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών από το νησί.

Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν σήμερα, μέχρι τώρα, ελέγχους σε δέκα επιχειρήσεις, βεβαίωσαν τρεις παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αιγιαλό και οδήγησαν τους τρεις υπεύθυνους των επιχειρήσεων στο Αυτόφωρο.

Οι παραβάσεις εντοπίστηκαν στις εξής περιοχές :

Στον Άγιο Αρσένιο, επιχείρηση εστίασης είχε τοποθετήσει 40 ομπρέλες και 80 ξαπλώστρες σε απόσταση 10 μέτρων από την ακτογραμμή, καταλαμβάνοντας επιφάνεια 180 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς να διαθέτει άδεια χρήσης αιγιαλού-παραλίας.

Στην Αγία Άννα, τουριστική επιχείρηση είχε τοποθετήσει 30 ομπρέλες και 60 ξαπλώστρες σε απόσταση 2 μέτρων από την ακτογραμμή, σε επιφάνεια 234 τ.μ. επίσης χωρίς άδεια χρήσης αιγιαλού-παραλίας.

Στον Άγιο Προκόπιο, επιχείρηση εστίασης είχε εγκαταστήσει 12 ομπρέλες και 24 ξαπλώστρες, σε απόσταση 2 μέτρων από την ακτογραμμή, σε επιφάνεια 126 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς άδεια.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Κάθε απόπειρα, στη Νάξο ή οπουδήποτε αλλού να αγνοηθούν οι έλεγχοι για την αυθαίρετη κατάληψη της παραλίας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Όσοι επιχειρήσουν να παίξουν με το νόμο θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου! Αυτό συνέβη ήδη στη Νάξο. Προφανώς κάποιοι δεν αντιλήφθηκαν ότι οι έλεγχοι – οι οποίοι θα συνεχιστούν και θα ενταθούν – δεν γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά για λόγους ουσίας που είναι η διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες, η διαφύλαξη της εικόνας του ελληνικού τουρισμού και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Η κυβέρνηση έχει την βούληση και τη δύναμη να επιβάλει τη νομιμότητα, και θα το κάνει όπου χρειαστεί. Έχω δηλώσει και επαναλαμβάνω, ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω».

