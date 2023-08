Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν “καρατόμησε” τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης απευθύνθηκε σε στρατηγούς δείχνοντας χάρτες, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έκανε λόγο για «μείζονες στρατιωτικές δράσεις» εναντίον της Νότιας Κορέας.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έπαυσε τον αρχηγό των βορειοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων και ζήτησε να ενταθούν οι πολεμικές προετοιμασίες αυξάνοντας την παραγωή όπλων και προχωρώντας σε περισσότερα γυμνάσια, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν χθες, Τετάρτη, στη διάρκεια συνεδρίασης της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής, μετέδωσε το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA. Με το τσιγάρο στο χέρι, ο βορειοκορεάτης ηγέτης απευθύνθηκε σε στρατηγούς δείχνοντας χάρτες, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ έκανε λόγο για «μείζονες στρατιωτικές δράσεις» εναντίον της Νότιας Κορέας.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κιμ είχε επισκεφθεί επί τρεις ημέρες, από την Πέμπτη ως το Σάββατο, μεγάλα εργοστάσια όπλων. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε τη στιγμή που η Σεούλ και η Ουάσινγκτον πρόκειται να αρχίσουν στα τέλη Αυγούστου τα κύρια ετήσια κοινά στρατιωτικά γυμνάσιά τους.

Η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί πως όλες αυτές οι ασκήσεις είναι πρόβες για μια εισβολή και έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα πως θα λάβει «συντριπτικά» μέτρα για να απαντήσει σ' αυτές. Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, ο βορειοκορεάτης ηγέτης έπαυσε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Πακ Σου Ιλ και τον αντικατέστησε με τον αντιπτέραρχο Ρι Γιονγκ Γκιλ, μετέδωσε το KCNA, χωρίς να κάνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ρι είχε διατελέσει πρόσφατα υπουργός Άμυνας.

Ο Πακ, ο οποίος είχε προαχθεί πέρυσι, μπορεί να παύθηκε «επειδή δεν επέδειξε επαρκή ικανότητα στον τομέα των στρατιωτικών επιχειρήσεων», λέει ο Τσεόνγκ Σεόνγκ-Τσανγκ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Σετζόνγκ.

Σύμφωνα με το KCNA, στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνάντησης ήταν «το ζήτημα των προετοιμασιών για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο», περιλαμβανομένης «της απόκτησης μέσων για ισχυρότερα πλήγματα» ώστε να εξασφαλιστεί «μια τέλεια στρατιωτική προετοιμασία ενόψει ενός πολέμου».

Ο Κιμ ζήτησε «από όλα τα εργοστάσια πυρομαχικών να συνεχίσουν τη μαζική παραγωγή εξοπλισμών και όπλων», σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Ζήτησε επίσης να πραγματοποιηθούν πραγματικές στρατιωτικές ασκήσεις για να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι πιο πρόσφατα ανεπτυγμένοι εξοπλισμοί και όπλα».

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης οι προετοιμασίες για μια μεγάλη παρέλαση που θα σηματοδοτήσει, στις 9 Σεπτεμβρίου, την 75η επέτειο της ίδρυσης της Βόρειας Κορέας. Η Πιονγκγιάνγκ θα οργανώσει ταυτόχρονα μια μεγάλη έκθεση στρατιωτικού εξοπλισμού.

