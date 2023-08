Κοινωνία

Καλαμπάκα: συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε τον αδερφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας αφού πυροβόλησε τον αδερφό του, είχε κρυφτεί σε ένα μαντρί.

-

Συνελήφθη ο 61χρονος που φέρεται να πυροβόλισε τον αδερφό του στη Διάβα Καλαμπάκας

Σύμφωνα με πληροφορίες του Trikalanews.gr o 61χρονος εντοπίστηκε λίγο πιο πάνω από τη Διάβα, στον δρόμο προς Κορομηλιά και μάλιστα ο ίδιος φέρεται να κάλεσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς φέρνει ελαφρά τραύματα απο τον διαπληκτισμό που είχε προηγηθεί από το αιματηρό επισόδειο.

Κατά τη σύλληψή του από άντρες του Γραφείου Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

Αφού μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών, ακολούθησε η διαδικασία σύλληψης του.

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup