Λίβανος: Πυρά δέχθηκε το όχημα που επέβαινε ο υπηρεσιακός Υπουργός Άμυνας

Δεν είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για επίθεση ή για αδέσποτες σφαίρες

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας του Λιβάνου Μορίς Σλιμ είναι ασφαλής έπειτα από πυρά που δέχθηκε σήμερα το όχημα στο οποίο επέβαινε, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, χωρίς να είναι ακόμη σαφές αν πρόκειται για επίθεση ή για αδέσποτες σφαίρες.

Ο Σλιμ επέβαινε στο αυτοκίνητό του στη γειτονιά Τζισρ αλ Μπάσρα, στο νοτιοανατολικό άκρο της πρωτεύουσας Βηρυτού, σήμερα το απόγευμα όταν σφαίρες χτύπησαν ένα παράθυρο του αυτοκινήτου, τόνισαν μια πηγή ασφαλείας και μια πολιτική πηγή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπασάμ Μαουλάουι τόνισε σε δημοσιογράφους ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν το περιστατικό για να προσδιορίσουν αν επρόκειται για στοχευμένη επίθεση ή για αδέσποτες σφαίρες.

«Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε τον Θεό για την ασφάλεια του υπουργού Άμυνας», είπε ο Μαουλάουι.

Μια άλλη πηγή ασφαλείας είπε στο Reuters ότι οι σφαίρες ήταν αδέσποτες και αρνήθηκε ότι έγινε απόπειρα κατά της ζωής του Σλιμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς ο στρατός της χώρας αναπτύχθηκε σε ένα ορεινό χριστιανικό χωριό νοτιοανατολικά της Βηρυτού έπειτα από μια φονική ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ κατοίκων και μελών της σιιτικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

