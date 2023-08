Πολιτική

Αλβανία - Μπελέρη: Στη Χειμάρρα τη Δευτέρα ο Κώστας Μπακογιάννης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα βρεθεί στο πλευρό της ελληνικής ομογένειας και σε εκδήλωση που θα γίνει εκεί για την άμεση απελευθέρωση του εκλεγμένου δημάρχου της Φρέντη Μπελέρη, ώστε να καταστεί δυνατή η ορκωμοσία του και η ανάληψη των καθηκόντων του

-

Στη Χειμάρρρα θα μεταβεί τη Δευτέρα ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό της ελληνικής ομογένειας και σε εκδήλωση που θα γίνει εκεί για την άμεση απελευθέρωση του εκλεγμένου δημάρχου της Φρέντη Μπελέρη, ώστε να καταστεί δυνατή η ορκωμοσία του και η ανάληψη των καθηκόντων του.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της ομογενειακής οργάνωσης «Ομόνοια» τη Δευτέρα, στις 18:00, στον Κεντρικό Πεζόδρομο Σπηλαίων στη Χειμάρρα, καθώς εκπνέει η τρίμηνη προθεσμία που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την ορκωμοσία του Μπελέρη.

Ο δήμαρχος Αθηναίων θα βρίσκεται ανάμεσα στους ομιλητές της εκδήλωσης-συμπαράστασης στον εκλεγμένο δήμαρχο, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος. Σημειώνεται πως η παρέλευση της προθεσμίας θα δώσει τη δυνατότητα στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή να προχωρήσει σε επανάληψη των εκλογών.

Η συμπαράσταση της δημοτικής αρχής της Αθήνας στον αγώνα του Φρέντη Μπελέρη, της οικογένειάς του, αλλά και της ομογένειας στη Χειμάρρα, ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο, αμέσως μετά τη σύλληψή του.

«Στεκόμαστε δίπλα στον υποψήφιο δήμαρχο Χιμάρας Φρέντη Μπελέρη. Η δημοκρατία δεν φυλακίζεται», ήταν η πρώτη ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη. Λίγες ημέρες αργότερα ο δήμαρχος Αθηναίων εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ψήφισμα συμπαράστασης, στο οποίο επισημαίνονταν η ανάγκη συμμόρφωσης της Αλβανίας με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και αναφερόταν ότι «η εθνική ελληνική μειονότητα δικαιούται να απολαμβάνει την ελευθερία της, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες, την ιστορική ταυτότητα και τις παραδόσεις της».

«Η γειτονική χώρα καλείται να εναρμονιστεί με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, παρέχοντας συνθήκες ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής και κοινοτικής περιουσίας και με σεβασμό στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς και την ανθρώπινη ζωή. Οφείλει δε να απελευθερώσει άμεσα τους δύο άνδρες ακολουθώντας τους κανόνες τους διεθνούς δικαίου», ανέφερε το ψήφισμα, καθώς τότε μαζί με τον Φρέντη Μπελέρη, κρατείτο και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Χειμαρριωτών, Παντελής Κοκαβέσης.

Υπενθυμίζεται πως το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου είχε γίνει δεκτό κατά πλειοψηφία, καθώς καταψήφισαν οι παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ (Ανοιχτή Πόλη), του ΚΚΕ (Λαϊκή Συμπαράταξη Αθήνας), η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή για την Αθήνα, ενώ υπέρ τάχθηκε η παράταξη του Παύλου Γερουλάνου «Αθήνα είσαι Εσύ». Παρόντες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο γιος του Φρέντη Μπελέρη, Πέτρος, ο αδερφός του Λεονάρδος, καθώς και ο πρόεδρος Χειμαρριωτών Αθήνας, Θοδωρής Γκούμας.

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup