Κόσμος

Χαβάη: Σε κατάσταση φυσικής καταστροφής από τις φονικές πυρκαγιές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πληγέντες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί προσωρινή κατοικία ή για να λάβουν χρήματα με τα οποία θα επιδιορθώσουν τα σπίτια τους.

-

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κήρυξε σε κατάσταση φυσικής καταστροφής τη Χαβάη, όπου από τις καταστροφικές πυρκαγιές καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς μια πόλη στο Μάουι και τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Με την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση φυσικής καταστροφής αποδεσμεύονται σημαντικοί ομοσπονδιακοί πόροι που «θα τεθούν στη διάθεση των πληγέντων στην κομητεία του Μάουι» εξήγησε ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων οι προσπάθειες διάσωσης και ανοικοδόμησης του νησιού, όπου η τουριστική πόλη Λαχέινα, η παλαιά πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, ουσιαστικά ισοπεδώθηκε.

Οι πληγέντες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί προσωρινή κατοικία ή για να λάβουν χρήματα με τα οποία θα επιδιορθώσουν τα σπίτια τους. Οι επιχειρήσεις θα ενταχθούν επίσης σε προγράμματα ανάκαμψης.

Ο Μπάιντεν τηλεφώνησε εξάλλου στον κυβερνήτη της Χαβάης Τζος Γκριν και του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τις ζωές που χάθηκαν και τις καταστροφές κατοικιών.

Ειδήσεις σήμερα

“Κίνημα της Πετσέτας” - Χαλκιδική: "Ξήλωσαν" κλειδωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup