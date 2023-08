Τεχνολογία - Επιστήμη

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός κοντά στη Μαλάτια

Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε απόψε στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαλάτιας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 11 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

