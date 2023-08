Πολιτική

Κατεχόμενα - TASS: Η Ρωσία θα αρχίσει να παρέχει προξενικές υπηρεσίες

Η ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο θα αρχίσει σύντομα να παρέχει προξενικές υπηρεσίες «στο βόρειο τμήμα του νησιού», σύμφωνα με τηλεγράφημα του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Η ρωσική πρεσβεία στην Κύπρο θα αρχίσει σύντομα να παρέχει προξενικές υπηρεσίες «στο βόρειο τμήμα του νησιού», όπως αναφέρονται τα κατεχόμενα σε τηλεγράφημα του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων TASS το οποίο επικαλείται εκπρόσωπο της πρεσβείας.

«Θα αρχίσουμε να παρέχουμε προξενικές υπηρεσίες στο βόρειο τμήμα της πόλης της Λευκωσίας το αμέσως προσεχές διάστημα. Η εργασία θα διεξάγεται σε τακτική βάση», δήλωσε ο συνομιλητής του πρακτορείου, ο οποίος σημείωσε ότι «πρόκειται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ρωσικών Αρχών προς τους πολίτες τους που ζουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου». Μάλιστα ο Ρώσος διπλωμάτης, που δεν κατονομάζεται, επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι «αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας, έχουν δικές τους διπλωματικές αποστολές, που ασχολούνται με προξενικές υποθέσεις στη βόρεια Κύπρο».

Σε δεύτερο τηλεγράφημά του από τη Λευκωσία το πρακτορείο TASS μεταφέρει δήλωση του πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Μουράτ Ζιάζικοφ, ότι «η απόφαση αυτή, η οποία έχει ωριμάσει εδώ και καιρό, δεν έχει ουδεμία πολιτική χροιά», αλλά κατά τη γνώμη του Ρώσου διπλωμάτη «υπαγορεύεται αποκλειστικά από ανθρωπιστικούς λόγους, από τη φροντίδα για τους Ρώσους συμπατριώτες μας, που ζουν στο βόρειο τμήμα της Κύπρου».

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, όπως αναφέρει το πρακτορείο TASS, περισσότεροι από 50.000 Ρώσοι πολίτες ζουν σήμερα στα κατεχόμενα. Αναφερόμενος στη στάση της Ρωσίας στο Κυπριακό, ο Ρώσος πρέσβης σημείωσε ότι αυτή δεν έχει αλλάξει. Η Ρωσία «συνεχίζει να τηρεί μια θεμελιώδη θέση, υποστηρίζοντας με συνέπεια μια συνολική, βιώσιμη και δίκαιη διευθέτηση εντός του γνωστού διεθνούς νομικού πλαισίου που κατοχυρώνεται στα [σχετικά] ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τόνισε ο Ζιάζικοφ.

Ερτουγρούλογλου: Το άνοιγμα γραφείου Ρωσίας στα κατεχόμενα δεν είναι αναγνώριση

Γραφείο θα ανοίξει η Ρωσία στα κατεχόμενα για να παρέχει προξενικές υπηρεσίες στους Ρώσους πολίτες, δήλωσε ο «υπεξ» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, σχολιάζοντας πληροφορίες που μεταδίδει ο τουρκικός Τύπος ότι «η Ρωσία ανοίγει προξενείο».

Σύμφωνα με δήλωση του Ταχσίν Ερτουγρούλογλου στο TRT Haber, «αυτό το ζήτημα υπάρχει εδώ και ένα χρόνο. Η Ρωσία θέλει να ανοίξει ένα γραφείο και να παρέχει προξενικές υπηρεσίες για τους Ρώσους πολίτες που ζουν στην τδβκ. Αυτό συζητείται να είναι ως γραφείο. Αυτό δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι η Ρωσία αναγνώρισε την τδβκ», είπε αναφερόμενος στο ψευδοκράτος.

Το κυπριακό ΥΠΕΞ διερευνά τα δημοσιεύματα τα οποία αφορούν ενδεχόμενη ρωσική παρουσία στα κατεχόμενα για παροχή προξενικής αρωγής, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου, Θεόδωρος Γκότσης. Η διερεύνηση, πρόσθεσε, γίνεται στην Λευκωσία αλλά και από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μόσχα.

Πηγή: Καθημερινή Κύπρου