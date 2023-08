Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Ώρα απολογιών για τους 105 χούλιγκαν

Σήμερα πρόκειται να απολογηθούν οι τρεις πρώτες ομάδες κατηγορουμένων που θα οδηγηθούν ενώπιον των τριών Ανακριτών.

Το κατώφλι των Ανακριτών θα περάσουν σήμερα το μεσημέρι οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τα αιματηρά επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπόλογοι για βαριά αδικήματα.

Η διαδικασία των απολογιών θα συνεχιστεί αύριο Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή.

Σήμερα πρόκειται να απολογηθούν οι τρεις πρώτες ομάδες κατηγορουμένων που θα οδηγηθούν ενώπιον των τριών Ανακριτών που ορίστηκαν για την υπόθεση. Ενώπιον των δικαστικών λειτουργών αναμένεται να βρεθούν περίπου 30 από τους κατηγορούμενους ανά ομάδες των 10 έως 12 ατόμων σε καθένα Ανακριτή

Οι 105 κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για κακουργήματα που αφορούν τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, έκρηξης και κατοχής εκρηκτικών αλλά και για πλημμελήματα όπως αυτά της παράνομης κατοχής όπλων, της βιαιοπραγίας με βάση τον αθλητικό νόμο, της φθοράς κά.

Να σημειωθεί ότι στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνεται και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας σε βάρος του 29χρονου Μιχάλη το οποίο σε αυτή τη φάση δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία σε κάποιον από τους κατηγορούμενους, καθώς ο δράστης του εγκλήματος δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για τα βίαια επεισόδια αφορά τα αδικήματα της:

εγκληματικής οργάνωσης (κακούργημα)

ανθρωποκτονίας από πρόθεση (κακούργημα)

έκρηξης (κακούργημα)

κατοχής εκρηκτικών υλών (κακούργημα)

καθώς και τα πλημμελήματα:

διατάραξη κοινής ειρήνης

επικίνδυνη σωματική βλάβη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού κατά συρροή

φθορά ξένης ιδιοκτησίας

βιοπραγία (αδίκημα του αθλητικού νόμου)

παράνομη οπλοφορία

οπλοχρησία

κατοχή φωτοβολίδων

Ιατροδικαστής: Από ακατάσχετη αιμορραγία συνεπεία τραύματος από μαχαίρι στο χέρι πέθανε ο 29χρονος Μιχάλης

Ένα και μοναδικό τραύμα από μαχαίρι ήταν αυτό που στοίχισε τη ζωή του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επιβεβαιώνει την αρχική διαπίστωση των γιατρών του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος άνδρας.

Όπως διαπιστώθηκε από τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρηα, που έκανε τη νεκροτομή, ο 29χρονος έφερε και κάποια άλλα χτυπήματα στα χέρια, που δέχτηκε προφανώς στην προσπάθεια του να αμυνθεί, όχι όμως ιδιαίτερης σημασίας.

Το τραύμα από μαχαίρι στον πήχη, ωστόσο, ήταν βαθύ και έκοψε αρτηρία και αγγεία, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να πεθάνει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη στιγμή αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο Μιχάλης περπάτησε μερικές δεκάδες μέτρα, αλλά οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν, και όταν βρέθηκε ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ήταν πλέον αργά.

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι εργαστηριακές έρευνες για την ταυτοποίηση του δράστη της δολοφονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα εστιάζεται σε μια μικρή ομάδα χούλιγκαν που έλαβαν μέρος στα αιματηρά επεισόδια.

