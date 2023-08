Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: η Ισπανία στον ημιτελικό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ισπανία πέρασε στον ημιτελικό, μετά την νίκη στην παράταση κόντρα στην Ολλανδία.

-

Η εθνική ομάδα της Ισπανίας, που θεωρείται από τις ανερχόμενες δυνάμεις του ποδοσφαίρου γυναικών, προκρίθηκε στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2023, που διεξάγεται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

Η «ρόχα» απέκλεισε την Ολλανδία (σ.σ. είχε χάσει στον τελικό από τις ΗΠΑ το 2019), επικρατώντας με 2-1 στην παράταση (κ.α. 1-1) και πλέον, η εκπρόσωπος της Ιβηρικής χερσονήσου, θα διεκδικήσει μία θέση στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, με αντίπαλο την νικήτρια του αγώνα Ιαπωνία-Σουηδία.

Ο προημιτελικός έγινε στο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας και οι Ισπανίδες, που διαθέτουν μία ομάδα με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικίας, πήραν την σπουδαία πρόκριση χάρη στο τέρμα της μόλις 19 ετών, Σάλμα Παραλουέλο στο 112ο λεπτό.

Το σκορ άνοιξε στο 80ο μλεπτό για την Ισπανία, η Μαριόνα Καλντεντέϊ με πέναλτι, ενώ οι «οράνιε» ισοφάρισαν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με την Στέφανι Φαν Ντερ Γκραχτ.

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ





Ειδήσεις σήμερα

Ολυμπιακός - Γκενκ: ερυθρόλευκη νίκη με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Καιρός: νεφώσεις και βροχές την Παρασκευή