Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Χουανγκ ζήτησε να φύγει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πονοκέφαλος για τους Πειραιώτες η απόφαση του Χουανγκ να "σπάσει" το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει.

-

Σοβαρό «θέμα» με τον Ιν-μπεόμ Χουάνγκ προέκυψε στον Ολυμπιακό, καθώς ο διεθνής Νοτιοκορεάτης μέσος απαίτησε να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες, αθετώντας τους όρους του συμβολαίου του, που έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2025 και πλέον θα αναλάβουν... δράση οι δικηγόροι των δύο πλευρών.

Παρά το γεγονός πως ο Χουάνγκ έχει δηλωθεί κανονικά για τους αγώνες με την Γκενκ στον γ’ προκριματικό του Europa League, ήταν εκτός αποστολής απ’ το πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», διότι ζήτησε να φύγει από το κλαμπ.

Όπως τόνιζαν από τον Ολυμπιακό, η συμπεριφορά αυτή δεν είναι αποδεκτή κι από εδώ και πέρα το ζήτημα θα το χειριστούν οι δικηγόροι των δύο πλευρών.

Ειδήσεις σήμερα

Ολυμπιακός - Γκενκ: ερυθρόλευκη νίκη με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού