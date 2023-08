Αθλητικά

Οπαδική βία: συλλήψεις για την επίθεση σε καφετέρια πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Δύο οπαδοί της ΑΕΚ, ηλικίας 20 και 21 ετών, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου πρωινές ώρες χθες, 10-8-2023, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., για την επίθεση που σημειώθηκε στην καφετέρια πίσω από γήπεδο του Παναθηναϊκού, συνιδιοκτήτης της οποίας είναι ένας από τους συλληφθέντες για συμμετοχή στα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Υπενθυμίζεται ότι πρωινές ώρες χθες, ομάδα ατόμων, τα οποία επέβαιναν σε δίκυκλα μετέβησαν στο κατάστημα και αφού προκάλεσαν φθορές στη γυάλινη πρόσοψη αυτού, αποχώρησαν.

Μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικοί εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή των Εξαρχείων δίκυκλη μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες και τους οδήγησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της της επίθεσης.

Στην κατοχή τους και στο εσωτερικό της μοτοσυκλέτας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

νάιλον συσκευασία με 3 γραμμάρια κάνναβης,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

γάντια, κουκούλα τύπου «full face»,

σφυρί και πένσα

6 σπρέι και διάφορα αξεσουάρ, αντικείμενα και ρούχα (αυτοκόλλητα, μπρελόκ, μπλούζα κ.α.) με το σήμα της ΑΕΚ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, περί όπλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των λοιπών εμπλεκομένων συνεχίζεται.

Σημειώνεται ότι μετά την επίθεση στην καφετέρια οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 13 προσαγωγές. Δεν προέκυψαν στοιχεία για συμμετοχή τους στις φθορές στο κατάστημα, αλλά τρεις από τους προσαχθέντες συνελήφθησαν συνελήφθησαν, ο ένας για κατοχή ναρκωτικών και οι άλλοι δύο για κατοχή φωτοβολίδων και απείθεια. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι.

