Νέα Φιλαδέλφεια: πέντε οι βασικοί ύποπτοι για την δολοφονία του Μιχάλη - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση (βίντεο)

Ποια πρόσωπα είναι στο "στόχαστρο" των αρχών για την δολοφονία του 29χρονου έξω από το γήπεσο της ΑΕΚ. Νέο βίντεο από τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα εστιάζεται σε πέντε από τους συλληφθέντες στα αιματηρά επεισόδια: Έναν Κροάτη, έναν Αλβανό και τρεις Έλληνες, δύο εκ των οποίων έχουν βαρύ ποινικό μητρώο.

Παράλληλα, ένα νέο βίντεο που δείχνει τους χούλιγκανς να αναμένουν υόμονετικά για αρκετή ώρα έξω από το γήπεδο και στη συνέχεια να ξεκινπύν την επίθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας και το ερευνούν οι αρχές.

