Κέβιν Σπέισι: μετά την αθώωση ετοιμάζει ταινία

Ποια η υπόθεση της ταινίας ο τίτλος της και ποιος ο... ασυνήθιστος τρόπος συμμετοχής του διάσημου ηθοποιού σε αυτήν.

Το «Control», η πρώτη ταινία του Κέβιν Σπέισι μετά την αθώωσή του για σεξουαλική επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόκειται να κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα.

Σύμφωνα με το Variety η ταινία, στην οποία δεν εμφανίζεται ο ηθοποιός, αλλά παίζει σ' αυτήν σημαντικό ρόλο η φωνή του, θα κυκλοφορήσει τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 15 Δεκεμβρίου.

Στο «Control», το οποίο σκηνοθέτησε ο Βρετανός Τζιν Φαλέζ, ο Σπέισι υποδύεται μια μυστηριώδη φιγούρα, που θέλει να εκδικηθεί και κλέβει εξ αποστάσεως το αυτοκίνητο ενός Βρετανού κυβερνητικού αξιωματούχου.

Ο ηθοποιός ηχογράφησε το ρόλο του στο Λονδίνο τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ περίμενε τη δίκη για σεξουαλική και άσεμνη επίθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον περασμένο μήνα κρίθηκε αθώος για όλες τις κατηγορίες.

«Είναι φυσικά ήσυχος και φαίνεται αρκετά ντροπαλός», είπε ο Φαλέζ στο Variety τον περασμένο μήνα. «Έμοιαζε να είναι καλά. Εννοώ, δεν ήξερα τον Κέβιν πριν από όλα αυτά, οπότε δεν μπορώ να πω πώς ήταν σε σύγκριση με αυτό που ήταν πριν. Αλλά ξέρετε, φαινόταν απλώς καλός τύπος».

Όσον αφορά το εάν ο σκηνοθέτης είχε επιφυλάξεις σχετικά με την επιλογή του Σπέισι, είπε ότι δεν είχε καμία. «Οι μόνοι άνθρωποι που ξέρουν τα πάντα είναι αυτοί που ήταν σε εκείνη την αίθουσα και αποφάσισαν ότι δεν είναι ένοχος», είπε η Φαλέζ και πρόσθεσε: «Δεν μετανιώνω που έκανα κάστινγκ στον Κέβιν και θα το έκανα ξανά».

