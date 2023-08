Πολιτική

Μπελέρης: Πρωτοβουλία Ζέρβα για την αποφυλάκισή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά από τις αδελφοποιημένες με τη Θεσσαλονίκη πόλεις ανά τον κόσμο ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας.

-

Πρωτοβουλία για το ζήτημα του εκλεγμένου δημάρχου της Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Σε δήλωσή του ο κ. Ζέρβας επισημαίνει ότι «η τροπή της υπόθεσης της δίωξης του μειονοτικού δημάρχου της Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη παραβιάζει το κράτος δικαίου. Η μη αποφυλάκισή του και η παρεμπόδιση της ορκωμοσίας του με στόχο την έκπτωσή του από το αξίωμά του δεν αφήνουν κανέναν μας ασυγκίνητο, καθώς συνιστούν εξελίξεις που απέχουν από κάθε έννοια κράτους δικαίου».

Παράλληλα αναφέρει ότι οι Έλληνες και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης έχουν χρέος να κινητοποιηθούν για την αποκατάσταση του Φρέντι Μπελέρη και γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας θα αποστείλει ενημερωτικές επιστολές σε όλες τις αδελφοποιημένες με τη Θεσσαλονίκη πόλεις ανά τον κόσμο, με στόχο την άμεση αποφυλάκισή του.

Ειδήσεις σήμερα

Ολυμπιακός - Γκενκ: ερυθρόλευκη νίκη με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Καιρός: νεφώσεις και βροχές την Παρασκευή