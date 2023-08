Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Σουηδία στον ημιτελικό (εικόνες)

Η Σουηδία θα είναι η αντίπαλος της Ισανίας στον έναν ημιτελικό μετά την νίκη της επί της Ιαπωνίας.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας, θα είναι η αντίπαλος της Ισπανίας, στον έναν από τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Οι Σκανδιναβές, επικράτησαν με 2-1 της Ιαπωνίας και χάρη στα τέρματα της Αμάντα Ιλεστεντ (32`) και της Φιλίπα Ανγκαλνταλ (51` πέναλτι), θα βρεθούν στις «4» του Μουντιάλ, για πέμπτη φορά σε εννέα συμμετοχές.

Το «γκολ της τιμής» για τις Ασιάτισσες, πέτυχε η Χονόκα Χαγιάσι στο 87ο λεπτό.

