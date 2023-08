Πολιτική

Δήμος Αθηναίων: ο Κασιδιάρης κατέθεσε επίσημα υποψηφιότητα

Την ανακοίνωση έκανε ο Ηλίας Κασιδιάρης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Αθηναίων κατέθεσε το μεσημέρι της Παρασκευής ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης κατέθεσε ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά του για τον Δήμο Αθηναίων ενώ έστειλε μήνυμα στους οπαδούς τους, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στα social media.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή στον λογαριασμό στο twitter, "Κατατέθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών η υποψηφιότητα του Ηλία Κασιδιάρη για την Δημαρχία της Αθήνας. Με βάση όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα η δημοτική παράταξη ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ περνάει στον β γύρο των εκλογών και διεκδικεί την διοίκηση της πρωτεύουσας. Οι μεγάλες αποτυχίες της τετραετίας Μπακογιάννη και οι αδύναμες υποψηφιότητες ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ καθιστούν την επικράτησή μας επιβεβλημένη."

