Life

Νέα Φιλαδέλφεια – Δολοφονία: Η ανάρτηση-λυγμός του γιατρού της μητέρας του Μιχάλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον προσωπικό του λογαριασμό, ο επιστήμονας μοιράστηκε όλα όσα πολλοί θα ήθελαν να πουν στην άτυχη μητέρα.

-

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στο λογαριασμό του στο facebook προχώρησε ο δρ. Γιάννης Τσιαφούτης, επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής της Β’ Καρδιολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού «Κοργιαλένειο Μπενάκειο». Ο γιατρός είχε υπηρεσία όταν διακομίστηκε στην κλινική του με συμπτώματα εμφράγματος η μητέρα του άτυχου Μιχάλη Κατσούρη, πράγμα που, πέραν της εγρήγορσής του για να την περιθάλψει με τον καλύτερο εφικτό τρόπο, του προκάλεσε επίσης και μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση.

Ο επιστήμονας θέλησε να εκφράσει με τα δικά του λόγια, το συλλογικό αίσθημα ενοχής, μιας κοινωνίας που αποτυγχάνει να προφυλάξει, νέα παιδιά όπως το Μιχάλη, από την οπαδική βία, και μητέρες όπως η συγκεκριμένη, από την αιφνιδιαστική και αμετάκλητη απώλεια του πιο αγαπημένου τους ανθρώπου.

Ο δρ. Τσιαφούτης στην ανάρτησή του αναπαρήγαγε μια ανακοίνωση δωρεών στη μνήμη του Μιχάλη προς το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Η Ελπίδα» και παράλληλα σημείωσε: «Ντράπηκα να την κοιτάξω... Η μάνα του Μιχάλη ήταν ασθενής μου για δυο μέρες μετά από τόσο στρες... Εχθές που ήρθαμε λίγο πιο κοντά δεν μπόρεσα να πω πολλά... “Πρέπει να βγω, έχω να ταχτοποιήσω”, μου είπε… Ήθελα να της ζητήσω συγγνώμη… Ίσως είχαμε βρεθεί κοντά σε κάποιο γήπεδο… Της έκανα εξιτήριο, είχε “να ταχτοποιήσει”... Ντροπή μόνο για όλους...».

Ειδήσεις σήμερα

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού

Πέθανε η Λιζέτα Νικολάου