Σεισμός στην Γαύδο

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο και ποιο ήταν το μέφεθος του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/8) στις 13.47 ανοιχτά της Γαύδου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 12 χιλιόμετρα νότια του νησιού με εστιακό βάθος 18,2 χιλιόμετρα.

