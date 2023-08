Κοινωνία

Προμαχώνας – Ρουμάνοι οπαδοί: Ποινή φυλάκισης και απέλαση για τους συλληφθέντες

Στην απολογία τους οι επτά Ρουμάνοι, φέρονται να υποστήριξαν ότι ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές και πως είχαν το μαχαίρι μαζί τους για προσωπική χρήση (κόψιμο τροφίμων).

Σε φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ (έκαστος) καταδικάστηκαν οι επτά Ρουμάνοι οπαδοί που συνελήφθησαν χθες στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Στην απολογία τους οι επτά Ρουμάνοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι από το δικαστήριο, φέρονται να υποστήριξαν ότι ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές και πως είχαν το μαχαίρι μαζί τους για προσωπική χρήση (κόψιμο τροφίμων).

Σε συνέχεια της δικαστικής εξέλιξης, οι επτά Ρουμάνοι κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών καθώς έχει κινηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

