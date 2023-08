Life

Τζέιμι Λι Κέρτις - “Mother Nature”: Μία ιστορία οικολογικού τρόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Νέο Μεξικό και καταγράφει την τρομακτική υπερφυσική εκδίκηση της Νόβα Τέρελ, ο πατέρας της οποίας σκοτώνεται μυστηριωδώς στις εγκαταστάσεις πετρελαϊκού γίγαντα.

-

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις έχει χτίσει μια ξεχωριστή καριέρα ως συγγραφέας. Τα μπεστ σέλερ βιβλία της για παιδιά τα ενθαρρύνουν να είναι υπομονετικά και να αγαπούν τον εαυτό τους.

Όμως το νέο της βιβλίο, το εικονογραφημένο μυθιστόρημα «Mother Nature», θυμίζει περισσότερο τις ταινίες τρόμου για τις οποίες είναι γνωστή.

Η ηθοποιός συνυπογράφει με τον Ράσελ Γκόλντμαν ένα σενάριο «οικολογικού τρόμου», το οποίο ο εικονογράφος του «The New Yorker» Καρλ Στίβενς προσάρμοσε σε εικονογραφημένο μυθιστόρημα για την Titan Comics.

Η ιστορία διαδραματίζεται στο Νέο Μεξικό και καταγράφει την τρομακτική υπερφυσική εκδίκηση της Νόβα Τέρελ, ο πατέρας της οποίας σκοτώνεται μυστηριωδώς στις εγκαταστάσεις πετρελαϊκού γίγαντα που εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς.

«Σκέφτηκα για πρώτη φορά αυτή την ιστορία όταν ήμουν 19 ετών» είπε η ηθοποιός σε δήλωσή της τον Φεβρουάριο του 2022 όταν ανακοινώθηκε ότι γράφει το βιβλίο.

«Πάντα γνώριζα την πολύ ανισόρροπη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης, και παρ’ όλο που ήμουν νέα, πάντα ήξερα ότι, αναπόφευκτα, η φύση θα κέρδιζε. Θαύμαζα και συλλέγω εδώ και πολύ καιρό τα έργα του Καρλ και είμαι πολύ ενθουσιασμένη που πρότεινε να επεκταθεί η ιδέα για να τη μετατρέψουμε σε εικονογραφημένο μυθιστόρημα» τόνισε.

Το βιβλίο «Mother Nature» που εξερευνά τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, του φεμινισμού, της μητρότητας και κοινοτήτων που υποεκπροσωπούνται, (αυτόχθονων, LGBTQIA+) κυκλοφόρησε στις 8 Αυγούστου. Κινηματογραφική εκδοχή του είναι στα στάδια της ανάπτυξης από την Blumhouse.

Ειδήσεις σήμερα

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού

Πέθανε η Λιζέτα Νικολάου