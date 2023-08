Κόσμος

Νεπάλ: Νεκρή ανήλικη που απομόνωσαν σε καλύβα... επειδή είχε περίοδο

Η οικογένειά της αρνήθηκε ότι βρισκόταν σε έμμηνο ρύση όταν πέθανε.

(εικόνα αρχείου)

Ένα 16χρονο κορίτσι από το Νεπάλ πέθανε ως αποτέλεσμα της πρακτικής της τοπικής παράδοσης του «Τσαουπάντι» (Chhaupadi), όπου οι γυναίκες κατά την έμμηνο ρύση αναγκάζονται να μένουν σε καλύβες μακριά από τα σπίτια τους.

Η Ανίτα Σαντ από την επαρχία Μπαϊτάντι, στο δυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με την Ινδία, φέρεται να πέθανε προχθές, Τετάρτη, από δάγκωμα φιδιού ενώ κοιμόταν. Ο θάνατός της είναι ο πρώτος -από το 2019- θάνατος που αναφέρεται από την πρακτική Τσαουπάντι, ενώ ακτιβιστές φοβούνται ότι η πρόοδος για την εξάλειψη της πρακτικής εξασθενεί.

Το Τσαουπάντι βασίζεται στη μακραίωνη πεποίθηση ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι μιαρές και δεν πρέπει να τις ακουμπάει κανείς κατά την έμμηνο ρύση. Δεν τους επιτρέπεται να κάνουν μια σειρά από δραστηριότητες και σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκάζονται να μείνουν σε «καλύβες για την έμμηνο ρύση» για όλη τη διάρκειά της. Η παράδοση, η οποία έχει δεσμούς με τον Ινδουισμό, είναι βαθιά ριζωμένη στο δυτικό Νεπάλ.

Η πρακτική Τσαουπάντι, που κρίθηκε παράνομη το 2005, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 3 μήνες και πρόστιμο 3.000 ρουπίων Νεπάλ (περίπου 23 ευρώ). Η αστυνομία της επαρχίας Μπαϊτάντι τόνισε ότι ερευνά τον θάνατο της Ανίτα. Η οικογένειά της αρνήθηκε ότι βρισκόταν σε έμμηνο ρύση όταν πέθανε.

«Εργαζόμαστε για να τερματίσουμε αυτήν την πρακτική, αλλά (έχουμε) πολλά να κάνουμε», δήλωσε η Μπίνα Μπάτα, αντιδήμαρχος του αγροτικού δήμου Πανσεσουάρ στο Μπαϊτάντι. Ο τελευταίος θάνατος που έχει αναφερθεί από το Τσαουπάντι ήταν το 2019.

Η 21χρονη Παρβάτι Μπούντα Ραουάτ ήταν το τελευταίο θύμα αυτής της πρακτικής μέχρι τη Σαντ. Το 2019 η κοπέλα πέθανε αφού πέρασε τρεις νύχτες σε καλύβα. Ο θάνατός της ήταν ο πέμπτος εκείνη τη χρονιά από την πρακτική. Γυναίκες και κορίτσια πέθαναν από επιθέσεις ζώων και από εισπνοή καπνού μετά το άναμμα φωτιών σε καλύβες που δεν είχαν παράθυρα. Ο κουνιάδος της Ραουάτ καταδικάστηκε σε τρεις μήνες φυλάκιση.

Ο θάνατός της ώθησε σε προγράμματα και εκστρατείες σε όλη τη χώρα για τον τερματισμό αυτής της πρακτικής. Χιλιάδες καλύβες καταστράφηκαν, αλλά φαίνεται ότι αρχίζουν να ξαναχτίζονται.

«Μετά τον θάνατο της Παρβάτι, καταστρέψαμε περισσότερες από 7.000 'καλύβες για την έμμηνο ρήση' στην περιοχή», είπε η Πασουπάτι Κουνουάρ, που αγωνίζεται εναντίον του Τσαουπάντι τα τελευταία 25 χρόνια. Τόνισε πως άνθρωποι άρχισαν να ενημερώνονται για την έμμηνο ρύση και για τη νομοθεσία.

«Τότε ξαφνικά ήρθε η Covid και όλη η προσοχή μετατοπίστηκε στην Covid. Στη συνέχεια, οι άνθρωποι ξανάρχισαν να χτίζουν ‘καλύβες για την έμμηνο ρύση’ ή άρχισαν να μένουν σε παραπήγματα. Δεν υπήρχαν προγράμματα και καμπάνιες για το Τσαουπάντι μετά την Covid. Ο κόσμος σχεδόν σταμάτησε να μιλάει γι' αυτό».

