Νέα Φιλαδέλφεια: Θρήνος στο τελευταίο αντίο στον 29χρονο Μιχάλη (εικόνες)

Με κίτρινα λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρετούν οι φίλοι της ΑΕΚ

Το τελευταίο «αντίο» λένε αυτή την ώρα η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, που δολοφονήθηκε μετά από επίθεση χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Δευτέρας.

Με κίτρινα λουλούδια στα χέρια οι φίλοι της ΑΕΚ αποχαιρετούν τον 29χρονο Μιχάλη στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου στην Ελευσίνα. Το φέρετρο ήταν στολισμένο με κίτρινα τριαντάφυλλα και ένα κασκόλ της ΑΕΚ που γράφει Original.

Παράλληλα, ο δήμος Ελευσίνας έκανε γνωστό πως μέχρι την τέλεση της κηδείας του Μιχάλη Κατσουρή δεν θα πραγματοποιηθεί στην πόλη καμία αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε ένδειξη πένθους για τον άδικο χαμό του 28χρονου συμπολίτη μας Μιχάλη Κατσούρη και μέχρι την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση, στα όρια του Δήμου μας. Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη και τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και στεκόμαστε στο πλευρό της, αυτές τις τραγικές στιγμές. Καλό ταξίδι, Μιχάλη…».

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίσσονται και εντός του ναού την ώρα που η οικογένεια του Μιχάλη Κατσουρή αποχαιρετά τον άτυχο 29χρονο. «Η απώλεια πονάει αλλά είμαστε ήσυχοι γιατί βρίσκεσαι ήδη δίπλα στους αγγέλους... Θα ζεις πάντα μέσα στις καρδιές μας», ακούγεται μέσα από την εκκλησία

Σημειώνεται ότι η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στον «Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο – “Ελπίδα”».

Πέντε οι βασικοί ύποπτοι για την δολοφονία του Μιχάλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική έρευνα εστιάζεται σε πέντε από τους συλληφθέντες στα αιματηρά επεισόδια: Έναν Κροάτη, έναν Αλβανό και τρεις Έλληνες, δύο εκ των οποίων έχουν βαρύ ποινικό μητρώο.

Εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία στην έρευνα ταυτοποίησης του δράστη της δολοφονικής επίθεσης στον 29χρονο Μιχάλη Κατσουρη, αναμένεται να δώσει το γενετικό υλικό, που αναμένεται να ληφθεί από τους κατηγορουμένους. Προτεραιότητα στην λήψη DNA θα δοθεί σε όσους έχουν ποινικό παρελθόν.

Τι υποστήριξαν οι Κροάτες

Την ώρα που νέα βίντεο έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή στη Νέα Φιλαδέλφεια, ορισμένοι από τους 30 κατηγορούμενους Κροάτες ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους για όσα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Ένας από τους κατηγορούμενους και συγκεκριμένα ο Έλληνας που είναι ιδιοκτήτης καφετέριας στην περιοχή των Αμπελοκήπων ολοκλήρωσε την απολογία του. Επιπλέον, ένας ακόμη κατηγορούμενος και συγκεκριμένα ένας από τους Κροάτες ολοκλήρωσε την απολογία του. Οι συγκεκριμένοι, σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι δεν βρέθηκαν στον χώρο του γηπέδου της ΑΕΚ για να δολοφονήσουν αλλά για να δουν τον αγώνα της ομάδας τους.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων θα συνεχιστούν το Σάββατο από μία νέα ομάδα 30 κατηγορουμένων και θα ακολουθήσει την ερχόμενη Κυριακή άλλη μία ομάδα από τους εμπλεκόμενους.

Για την υπόθεση έχουν απαγγελθεί τέσσερις κακουργηματικές κατηγορίες και επτά πλημμεληματικές.

