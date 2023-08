Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σκιάθο: Μπαράζ δονήσεων μέσα σε λίγα λεπτά

Συνολικά 5 σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στο νησί των Σποράδων.

Πέντε σεισμοί από 2,2 Ρίχτερ ως 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στην Σκιάθο το απόγευμα της Παρασκευής.

Ειδικότερα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 16:20 σημειώθηκε δόνηση 3,7 βαθμών Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 15,9 χιλιομέτρων 42χλμ ΒΒΑ της Σκιάθου και στις 16:27 δόνηση 2,4 βαθμών σε βάθος 5 χιλιομέτρων. Δύο λεπτά αργότερα καταγράφηκε δόνηση 2,7 βαθμών σε βάθος 14,8 χιλιομέτρων, στις 16:49 δόνηση 2,5 βαθμών σε βάθος 5 χιλιομέτρων και στις 17.16 δόνηση 2,2 βαθμών Ρίχτερ σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων 41 χλμ ΒΒΑ της Σκιάθου.

