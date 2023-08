Κοινωνία

Ζεφύρι: Συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς

Τι εντοπίστηκε στην κατοχή των συλληφθέντων.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν 3 ημεδαποί από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. και Ο.Π.Κ.Ε. για άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11/8) από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή.

Ειδικότερα, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Άμεσης Δράσης για άσκοπους πυροβολισμούς στην περιοχή του Ζεφυρίου, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν τον 22χρονο και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• υπηρεσιακό πιστόλι το οποίο είχε κλαπεί τον Απρίλιο από οικία αστυνομικού,

• γεμιστήρας και

• -12- φυσίγγια.

Παράλληλα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11/8) στο Ζεφύρι, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, -2- ημεδαποί, 29 και 24 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κληθέντες αστυνομικοί, εντόπισαν τους κατηγορούμενους, εντός οχήματος, με τον 29χρονο να ενεργεί άσκοπους πυροβολισμούς.

Από την έρευνα στην κατοχή τους, εντός του οχήματος και πλησίον αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• πιστόλι,

• γεμιστήρας,

• -40- φυσίγγια και

• -4- κάλυκες.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ζεφυρίου, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα" αναφέρει η ανακοίνωση.

