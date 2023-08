Πολιτική

ΕΛ.ΑΣ: Πάνω από 2000 αστυνομικοί στη μάχη κατά της οπαδικής βίας

Συνεχίζεται, εντατικά και λεπτομερώς, η διενέργεια της εσωτερικής έρευνας που διατάχθηκε για την πλήρη διακρίβωση των συμβάντων, όσον αφορά στα τραγικά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τη διάθεση άνω των 2.100 αστυνομικών στο πλαίσιο πρόληψης και καταστολής φαινομένων οπαδικής βίας:

"Συνεχίζεται, εντατικά και λεπτομερώς, η διενέργεια της εσωτερικής έρευνας που διατάχθηκε για την πλήρη διακρίβωση των συμβάντων, όσον αφορά στα τραγικά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, και την απόδοση των δεουσών ευθυνών, σε κάθε επίπεδο και με οποιαδήποτε μορφή.

Η διαλεύκανση της υπόθεσης, σε κάθε της έκφανση, είναι απόλυτη προτεραιότητα.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει το έργο της στο πεδίο αντιμετώπισης της οπαδικής βίας -μέσα σε ένα ομολογουμένως βαρύ και φορτισμένο κλίμα- επικεντρωμένη τόσο στην προληπτική όσο και την κατασταλτική πτυχή του προβλήματος.

Με δεδομένη την πληροφόρηση για οξυμένο κίνδυνο πρόκλησης επεισοδίων, σε διάφορα σημεία της Αττικής, και ενόψει των αγώνων ελληνικών ομάδων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διοργανώσεων, εκπονήθηκε πολυήμερη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ, στην οποία μετείχαν πάνω από 2.100 αστυνομικοί που έδρασαν πολύτροπα, αποτρέποντας ή αποσοβώντας εν τη γενέσει τους παραβατικά φαινόμενα.

Η ΕΛ.ΑΣ. θα συνεχίσει απαρέγκλιτα σε αυτή την κατεύθυνση, παραμένοντας προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας και την προστασία της κοινωνίας από κάθε απειλή" αναφέρουν χαρακτηριστικά.

