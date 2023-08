Κόσμος

Τραμπ: Δικαστήριο του επέτρεψε την κοινοποίηση “μη ευαίσθητων” πληροφοριών για το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020

Ως προϋπόθεση για να μην ζητηθεί η προφυλάκισή του, ο Τραμπ συμφώνησε ότι δεν θα επιχειρήσει να εκφοβίσει ή να απειλήσει τους μάρτυρες κατηγορίας.

Ομοσπονδιακή δικαστής έκρινε σήμερα ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτρέπεται να κοινοποιήσει ορισμένες "μη ευαίσθητες" αποδείξεις που θα χρησιμοποιηθούν στη δίκη του για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, δικαιώνοντας τους δικηγόρους του.

Η δικαστής Τάνια Τσάτκαν απέρριψε τις αντιρρήσεις των εισαγγελικών αρχών που ανησυχούσαν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια από τα απόρρητα στοιχεία για να εκφοβίσει τους μάρτυρες κατηγορίας. Επικαλέστηκαν ως απόδειξη ένα "απειλητικό" μήνυμα που είχε αναρτήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώην πρόεδρος σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τσάτκαν έκρινε ότι η κυβέρνηση δεν απέδειξε για ποιον λόγο θα έπρεπε να εκδοθεί "προστατευτική εντολή" για όλα ανεξαιρέτως τα αποδεικτικά στοιχεία.

Προειδοποίησε όμως τον Τραμπ να μην κάνει εμπρηστικές δηλώσεις για την υπόθεση, τονίζοντας ότι θα λάβει "όποια μέτρα κρίνει αναγκαία για να διασφαλίσει την ακεραιότητα" της υπόθεσης αυτής. Υπενθύμισε επίσης ότι ο Τραμπ παραμένει ελεύθερος με τον όρο να μην εκφοβίζει τους μάρτυρες και είπε ότι θα παρακολουθεί τις δηλώσεις του και "θα τις εξετάζει πολύ προσεκτικά".

Η Τσάτκαν συμφώνησε εξάλλου με τους εισαγγελείς, απορρίπτοντας το επιχείρημα των συνηγόρων του Τραμπ, ότι οι εκατοντάδες καταθέσεις μαρτύρων, τα ηχογραφημένα αποδεικτικά στοιχεία και άλλα έγγραφα είναι "ευαίσθητα" και δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν. Ο Τραμπ "είναι κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα. Θα του επιβάλλονται περιορισμοί, όπως σε οποιονδήποτε άλλον κατηγορούμενο. Αυτή η υπόθεση προχωρά κανονικά. Το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος συμμετέχει σε προεκλογική εκστρατεία δεν θα του δώσει περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία κινήσεων σε σύγκριση με οποιονδήποτε άλλον κατηγορούμενο σε ποινική υπόθεση", πρόσθεσε.

Είναι συνήθης πρακτική οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς να ζητούν την επιβολή "προστατευτικής εντολής" προτού να μοιραστούν τις αποδείξεις που διαθέτουν με τους συνηγόρους των κατηγορουμένων, για να μην διαρρεύσουν απόρρητα αρχεία και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της δίκης.

Συχνά, οι συνήγοροι υπεράσπισης δεν προβάλουν αντιρρήσεις για να μην καθυστερήσει η αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων από την εισαγγελία και να προλάβουν να προετοιμαστούν. Όμως οι δικηγόροι του Τραμπ υποστήριζαν ότι ο σκοπός της προστατευτικής εντολής παραβίαζε το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου που προστατεύεται από το Σύνταγμα.

