Νέα Φιλαδέλφεια: Οι Bad Blue Boys κάνουν έρανο για τη στήριξη των προφυλακισμένων χούλιγκαν

Έχουν αναρτήσει σχετικό τραπεζικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τους χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που συνελήφθησαν για τη δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια θέλουν να στηρίξουν οι «Bad Blue Boys», ενώ οργανωμένες ομάδες οπαδών από κροατικές ομάδες συσπειρώνονται.

Μετά τη χθεσινή τους ανακοίνωση για τη δολοφονική επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια, οι «Bad Blue Boys» κινητοποιούνται και πάλι. Κάνουν προσπάθειες να βοηθήσουν τους χούλιγκαν που συνελήφθησαν για τη βίαιη επίθεση στην OPAP Arena.

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσαν την έναρξη εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων, ζητώντας δωρεές για να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους με την κωδική ονομασία DONACIJA GRCKA (Donation Greece). Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η παροχή νομικής βοήθειας στους φυλακισμένους.

Οι «Bad Blue Boys» είναι γνωστοί για την παθιασμένη υποστήριξή τους στην ποδοσφαιρική τους ομάδα και στην προκειμένη περίπτωση, οι προσπάθειές τους να υποστηρίξουν όσους εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες έχουν εγείρει ηθικά και νομικά ερωτήματα. Η απόφασή τους να συσπειρωθούν υπέρ των συλληφθέντων χούλιγκαν έχει πυροδοτήσει συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο των οπαδικών σωματείων στην υποστήριξη παράνομων ενεργειών.

Πηγή: Gazzetta

