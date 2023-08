Πολιτική

F-16: Οι ΗΠΑ θέλουν να αναλάβουν την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι η Ουάσινγκτον είναι πρόθυμη να προχωρήσει στην εκπαίδευση αυτήν.

-

Ο Λευκός Οίκος είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να εκπαιδευτούν Ουκρανοί πιλότοι στα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στις ΗΠΑ, εφόσον ξεπεραστούν οι δυνατότητες των ευρωπαϊκών χωρών οι οποίες έχουν δηλώσει πρόθυμες να αναλάβουν αυτήν την εκπαίδευση.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι η Ουάσινγκτον είναι πρόθυμη να προχωρήσει στην εκπαίδευση αυτήν.

Ειδήσεις σήμερα

Νέα Φιλαδέλφεια: “Ο σουγιάς είναι για τη δουλειά μου”, λέει ένας εκ των κατηγορουμένων

Ζεφύρι: Συλλήψεις για άσκοπους πυροβολισμούς

Ικαρία - Πνιγμός 11χρονου: μπλεγμένος σε δίχτυα βρέθηκε ο γιος του ηθοποιού