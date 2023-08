Κόσμος

ΗΠΑ: Τρίχρονη πέθανε κατά τη διάρκεια μεταφοράς μεταναστών

Το κοριτσάκι πέθανε μέσα σε λεωφορείο που μετέφερε παράτυπους μετανάστες από το Μπράουνσβιλ στο Σικάγο.

εικόνα αρχείου

Ένα τρίχρονο κοριτσάκι από τη Βενεζουέλα πέθανε κατά τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών από το Μπράουνσβιλ στο Σικάγο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Τέξας (TDEM).

Όταν το παιδί αισθάνθηκε δυσφορία μέσα στο λεωφορείο που μετέφερε τους μετανάστες, ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και κάλεσε ασθενοφόρο.

Ισπανόφωνα μέλη του προσωπικού ασφαλείας βοήθησαν στην επικοινωνία μεταξύ των γονέων και των διασωστών που έσπευσαν στο σημείο, αναφέρει η ανακοίνωση της TDEM. «Το παιδί διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα, αλλά απεβίωσε λίγο αργότερα», καταλήγει.

Την υπόθεση διερευνά η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Ιλινόι (IDPH), αφού ο θάνατος του παιδιού διαπιστώθηκε σε νοσοκομείο της συγκεκριμένης πολιτείας. «H IDPH συνεργάζεται με τις υγειονομικές αρχές, την αστυνομία της πολιτείας και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να λάβει απαντήσεις σχετικά με αυτό το τραγικό περιστατικό», ανέφερε η Λόρι Σάντερς, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του Ιλινόι, στην εφημερίδα Chicago Tribune.

Αξιωματούχοι του Τέξας δεν ανακοίνωσαν ποια ήταν η αιτία θανάτου του 3χρονου κοριτσιού, υπογραμμίζοντας πως κανείς από τους μετανάστες δεν είχε εμφανίσει πυρετό ή άλλα συμπτώματα ασθένειας κατά την επιβίβαση στο λεωφορείο, στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό.

Δεν έχει γίνει γνωστό επίσης αν διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή για να καθοριστεί η αιτία θανάτου του άτυχου κοριτσιού.

