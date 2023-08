Κοινωνία

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα είναι νεαρός άνδρας και όλα ξεκίνησαν μετά από καυγά στην λεωφόρο Ηρακλείου.

-

Ένας νεαρός άνδρας δέχθηκε δολοφονική επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στα Άνω Πατήσια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, ο άνδρας τα ξημερώματα του Σαββάτου (12/8) μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένος. Οι γιατροί δυστυχώς δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το θύμα είναι Πακιστανός και νωρίτερα είχε προηγηθεί ένας καβγάς με 4 άτομα στην Λεωφόρο Ηρακλείου, πιθανώς με ομοεθνείς του. Ένας εξ αυτών, φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με μελτέμια το Σάββατο

Φωτιές στη Χαβάη: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με δεκάδες νεκρούς

Φωτιές - Σάββατο: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για πέντε περιφέρειες (χάρτης)