Νέα Φιλαδέλφεια: Απολογείται η δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων

Χθες πήραν τον δρόμο για τις φυλακές, οι πρώτοι 30 κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτών και εισαγγελέα.

Απολογείται σήμερα Σάββατο η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στα δικαστήρια θα οδηγηθούν 30 κατηγορούμενοι, ενώ την Κυριακή θα απολογηθούν οι τελευταίοι 45 κατηγορούμενοι στην υπόθεση.

Χθες Παρασκευή, προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 30 κατηγορούμενοι της πρώτης ομάδας που απολογήθηκε για την υπόθεση της Νέας Φιλαδέλφειας. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 28 Κροάτες κατηγορούμενοι, ένας 22χρονος αλβανικής καταγωγής και ένας 27χρονος Έλληνας επιχειρηματίας.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κάθε σχέση με την ανθρωποκτονία του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ Μιχάλη Κατσουρή.

Οι Κροάτες κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ φαίνεται να ισχυρίστηκαν ότι δεν πήγαν στο σημείο με πρόθεση να επιτεθούν στους οπαδούς της ΑΕΚ, αλλά μόνο για να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ομάδας τους.

Ο 22χρονος κατηγορούμενος Αλβανικής καταγωγής υποστήριξε πως εργάζεται ως ηλεκτρολόγος και πως τη Δευτέρα βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας για δουλειά, ενώ ο 27χρονος Έλληνας επιχειρηματίας είπε πως βρισκόταν στην περιοχή καθώς είχε ραντεβού με πρόσωπο από το οποίο θα αγόραζε μοτοσυκλέτα. Ισχυρίστηκε επίσης πως βρέθηκε στο σημείο όταν άκουσε την φασαρία από περιέργεια.

