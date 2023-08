Life

Δεκαπενταύγουστος: Η μεγάλη “φυγή” των Αθηναίων - Οι top προορισμοί

Όπου φύγει - φύγει οι αδειούχοι του Αυγούστου. "Κοσμοπλημμύρα" στα λιμάνια. Ποια νησιά προτιμούν.

Αυξάνεται σταδιακά η έξοδος των Αθηναίων ενόψει της εορτής του Δεκαπενταύγουστου, με την κίνηση να κορυφώνεται στα λιμάνια της Αττικής. Το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των εκδρομέων και των αδειούχων του Αυγούστου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι να είναι νωρίτερα στην αποβάθρα αναχώρησης του πλοίου, λόγω αυξημένης κίνησης στους περιμετρικούς δρόμους. Η πληρότητα των πλοίων αγγίζει το 100% στους περισσότερους προορισμούς ιδιαίτερα για την Πάρο και την Τήνο.

Σύμφωνα με το σύστημα κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών, από το λιμάνι του Πειραιά για σήμερα Σάββατο 12/08 έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια, ενώ αναμένεται να αναχωρήσουν 31.547 επιβάτες, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα γίνουν 38 αναχωρήσεις αναχωρήσεις πλοίων με 7.000 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα πραγματοποιηθούν 9 απόπλοι πλοίων με 7.381 επιβάτες, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου 8 δρομολόγια με 2.990 επιβάτες. Αυξημένη ήταν η κίνηση των ταξιδιωτών και χθες Παρασκευή 11/08 από τα τρία λιμάνια της Αττικής.

Από το λιμάνι του Πειραιά έγιναν 24 δρομολόγια με 29.198 αναχωρήσεις επιβατών, από το λιμάνι της Ραφήνας 17 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 8.102 επιβάτες και από το λιμάνι του Λαυρίου 11 δρομολόγια με 2.843 επιβάτες.

