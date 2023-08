Υγεία - Περιβάλλον

“Αττικόν”: Ασθενής έπεσε από το παράθυρο του νοσοκομείου

"Βουτιά" θανάτου για ασθενή. Τι αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) γνωστοποίησε ότι σήμερα το πρωί «ασθενής που νοσηλεύονταν στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου "Αττικόν" αυτοκτόνησε, πέφτοντας από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου. Ο ασθενής νοσηλευόταν με σοβαρά παθολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα υγείας», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος. Σημειώνει ότι είναι η δεύτερη αυτοκτονία στο «Αττικόν» με τον ίδιο τρόπο.

Το προσωπικό του νοσοκομείου άμεσα τον μετέφερε στα επείγοντα, όπου οι γιατροί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια ανάνηψης χωρίς δυστυχώς επιτυχία. Η αστυνομία που μετέβη στο νοσοκομείο διερευνά τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

