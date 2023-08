Αθλητικά

Ίντερ Μαϊάμι: Ο Μέσι σκοράρει κατά ριπάς…

Ο Αργεντίνος βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και οδηγεί την ομάδα του από νίκη σε νίκη.

Ένα ακόμη γκολ του Λιονέλ Μέσι, το 8ο σε πέντε παιχνίδια, βοήθησε την Ίντερ Μαϊάμι να προκριθεί στα ημιτελικά του Leagues Cup, επικρατώντας 4-0 της Σαρλότ στη Φλόριντα.

Ο -επτά φορές- κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» σημείωσε το τέταρτο γκολ για το Μαϊάμι στο 86ο λεπτό, από ασίστ του Λεονάρντο Καμπάνα.

Η Ίντερ Μαϊάμι προηγήθηκε στο 12' με πέναλτι του Γιόζεφ Μαρτίνεθ και διπλασίασε το σκορ στο 32' με γκολ του Ρόμπερτ Τέιλορ.

Η Σάρλοτ, που αρκέστηκε στο να ματαιώσει τις επιθέσεις του Μέσι και του Ισπανού μέσου Σέρχιο Μπουσκέτς τα πρώτα 45 λεπτά, έγινε πιο τολμηρή μετά το ημίχρονο, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε.

Ο αμυντικός της Σάρλοτ, Αντίλσον Μαλάντα, σημείωσε (78’) αυτογκόλ προσπαθώντας να κόψει τη χαμηλή σέντρα που έστειλε στον Μέσι ο Ντιέγκο Γκόμες.

Το Leagues Cup είναι ένα τουρνουά με τους συλλόγους της Major League Soccer και της Liga MX, της πρώτης κατηγορίας του Μεξικού.

Στα ημιτελικά, η Ίντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει τη Φιλαδέλφεια Ουνιόν, η οποία κέρδισε (2-1) εντός έδρας τη μεξικανική ομάδα Κερέταρο.

